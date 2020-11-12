Karadeniz'de HES'ler: 'Deremizi ranta yem etmeyeceğiz'

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin beşinci bölümünde köylerinin içinden geçen derenin üzerine yapılması planlanan HES'e karşı mücadele eden Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik köyü halkı ile konuştuk.