TBMM'nin 27. döneminde HDP'li 52 milletvekili hakkında 772 fezleke hazırlandı

Hatice Kamer

Diyarbakır

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27. dönemde Meclis'e gelen toplam 1101 fezlekenin 834'ü Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 58 milletvekili için hazırlandı.

Ayhan Bilgen'in Kars, Adnan Selçuk Mızraklı'nın Diyarbakır, Bedia Özgökçe'nin Van Belediye Başkanı olarak seçilip milletvekilliğinden istifa etmeleri ve Hakkari milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla, 5 milletvekiline ait 62 fezleke iade edildi.

Buna rağmen Meclis'teki partiler içinde rekor yine HDP'nin elinde ve mevcut 53 milletvekiline ait toplam fezleke sayısı 772.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dışında, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da milletvekili olduğu tarihten itibaren hakkında en fazla fezleke düzenlenen isimlerden biri oldu. Milletvekilliği yaptığı tüm dönemlerde Buldan için hazırlanan fezleke sayısı 91.

Son milletvekilliği seçimlerinde Diyarbakır'dan Meclis'e giren HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun ise bir dönemde en fazla fezlekeye sahip milletvekili oldu. Tosun ayrıca milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e dosyası gönderilenlerden isimlerden biri.

'Her konuşmamız için fezleke hazırlanıyor'

Diyarbakır'da kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen bir etkinliğe katılan Remziye Tosun, BBC Türkçe'ye kısa bir demeç verdi ve "Yaptığımız her konuşmadan dolayı neredeyse bir fezleke hazırlanıyor" dedi.

Tosun, kendisiyle ilgili bir süre önce sığınmacılarla beraber Ege Denizi'nden Yunanistan'a kaçak gittiği yönünde bir takım iddiaların ortaya atıldığını hatırlatarak tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"44 fezleke ile halihazırda en fazla fezlekesi olan milletvekillerinden biriyim ama galiba birileri kaçarak gitmemi istiyor. Ben bir yere kaçmadım, buradayım, halkın içindeyim."

BBC Türkçe'ye konuşan Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise hakkında hazırlanan son iki fezlekenin içeriğine dair şu bilgileri aktardı:

"2018 yerel seçimleri döneminde, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde seçim gezisine gittiğimizde bir takım provakatörler önümüzü kesmiş, aracımıza zarar vermişlerdi. 'Siz insan değilsiniz, insan olmazsınız' diye tepki gösterdim. Biz kimseden şikayetçi olmadık ama orada görevli askerler, söylediğim iki kelimeden dolayı şikayetçi olmuş ve hakkımda bu nedenle fezleke hazırlanmış."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pervin Buldan hakkında en fazla fezleke düzenlenen milletvekillerinden biri.

Özgüneş, bir diğer fezlekenin de 2010 yılında KCK davasında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde mahkumların kırmış olduğu bir kamerayla ilgili olduğunu söyledi.

"O dönemde kameradan rahatsız olan bazı mahkumlar kişi haklarını ihlal ettiğini söyleyerek kamerayı kırmış ve her birimize para cezası verilmişti. Ama kamera görüntüsünde ben ayaktayım, hareket halindeyim diye, o tarihteki soruşturma nedeniyle de hakkımda fezleke hazırlanmış" dedi.

'Milletvekilliğini düşürme' dosyalarında HDP başı çekiyor

Hazırlanan fezlekeler dışında, milletvekilliklerinin düşürülmesi için Meclis'te görüşülen en fazla dosyaya sahip parti yine HDP.

4 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Ekim ayında dokunulmazlığının kaldırılmasına dair TBMM'ye dosyası sunulan 11 HDP milletvekili var:

Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Dersim Dağ, Remziye Tosun; HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü; Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.