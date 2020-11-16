Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni ve boğaz güvenliğini nasıl etkileyecek?
Hükümetin hayata geçirmek istediği Kanal İstanbul projesi, 1936'da imzalanan Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi ve boğaz güvenliği açısından da tartışılıyor.
Projenin sözleşmeyi etkileyip etkilemeyeceği ve boğaz güvenliği açısından doğuracağı olası sonuçlara dair tartışmalar iç içe geçmiş durumda.
BBC Türkçe'nin Kanal İstanbul'la ilgili hazırladığı video serisinin üçüncü bölümünde proje, bu tartışmalar açısından ele alınıyor.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mensur Akgün ve eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, videoda görüşlerine yer verilen isimler arasında yer alıyor.
Video serisinin birinci bölümünde proje genel hatlarıyla açıklanırken ikinci bölümde ise projenin çevreye olası etkileri ele alınmıştı.
Video-haber: Ege Tatlıcı, Mahmut Hamsici
Grafik: Mesut Ersöz