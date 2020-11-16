İYİ Parti'de Ümit Özdağ ihraç edildi, İsmail Koncuk istifa etti

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildi. İhraç kararının açıklandığı saatlerde, genel merkez yönetimine muhalif isimlerden Adana Milletvekili İsmail Koncuk partiden istifa ettiğini açıkladı. Karara itiraz edeceğini açıklayan Özdağ, ihraç kararı ve ihracına neden olan olan iddialarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İYİ Parti'de 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultayı'nda bazı millevtekillerinin Genel İdare Kurulu'na seçilmemesi için "tercih edilmeyecekler" listesi dağıtılması ile başlayan tartışmanın ardından, partiden bir istifa, bir de ihraç kararı geldi.

Söz konusu listenin hazırlanmasından Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı sorumlu tutan listede yer alan milletvekilleri, grup toplantılarına katılmayarak, Aydın'ın yeniden bu göreve seçilmesine tepki göstermişlerdi.

İl başkanını "FETÖ'cülükle" suçladı

İsmail Koncuk gibi GİK'e aday olmamasına karşın kurultayda delegelere dağıtıldığı belirtilen listede adı bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu, Kazakistan'da bulunduğu dönemde "Fethullah Gülen yanlıları ile birlikte hareket etmekle" suçlamıştı.

Bu iddia nedeniyle, savcılara bu konuda ifade vermeye hazır olduğunu açıklayan Buğra Kavuncu hakkında savcılıkça soruşturma başlatılırken, parti örgütlerinin talebi üzerine de Ümit Özdağ, genel merkez ve Meclis grubundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.

Son olarak İYİ Parti'yi CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yürütmekle eleştiren Özdağ, İYİ Parti'nin AKP ile de gizlice anayasa çalışması görüşmesi yaptığını da savunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik bu iddiaları yalanlamıştı.

İhraç gerekçesi: Parti yöneticileri hakkında asılsız iddialarda bulunmak

Ümit Özdağ, yazılı savunmasını geçen cuma günü Müşterek Disiplin Kurulu'na iletti.

Ethem Baykal Başkanlığı'nda toplanan Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağı'ın parti yöneticileri hakkında "asılsız iddialarda bulunduğu ve bunu tekrarladığı" gerekçesiyle oybirliğiyle partiden çıkarılmasına karar verdi:

Genel Başkan, Başkanlık Divanı, GİK, milletvekilleri, belediye başkanları dahil, yöneticileri hakkında "yazılı veya görsel basın yoluyla, asılsız iddialarda bulunduğu ve bunları tekrarladığı" gerekçesiyle ihracına karar verdi:

"İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak,

Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak", hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın (...) İyi Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına, Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak, DHA

Yargıya taşıyacak

İhraç kararınının hukuka aykırı olduğunu belirten Ümit Özdağ, yargıya başvuracağını açıkladı. Özdağ'ın, Müşterek Disiplin Kurulu'na sunduğu belge ve iddiaları da yargıya taşıyacağı ifade edildi.

Özdağ'ın ihraç kararının ardından yeni parti kurup kurmayacağı da merak konusu. Ancak Özdağ'ın bu aşamada yeni parti kuruluşuna yönelmeyeceği, öncelikle ihracına ilişkin yargı kararını bekleyeceği konuşuluyor.

Parti içinde "tercih edilmeyecekler" listesinde yer alan ya da Koray Aydın'a tepkili olan 10'un üzerinde milletvekili olsa da bunların Özdağ ile birlikte hareket etmediği ifade ediliyor.

Kaynak, DHA

Koncuk: Kirli operayonlar ve ayak oyunları yaşandı

Müşterek Disiplin Kurulu'nun toplanıp, Özdağ ile ilgili ihraç kararını açıkladığı saatlerde TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Adana Milletvekili İsmail Koncuk da parti yönetimini eleştirerek, istifa kararı aldığını açıkladı.

Koncuk, partinin 2019'daki 4. Olağanüstü Kurultayı ve 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultayı'nda, partinin "adı, kuruluş misyonu ve demokrasi ile bağdaşmayan kirli operasyonlar ve ayak oyunları" yaşandığını savundu.

Partiye emek vermiş bazı milletvkeillerinin bizzat genel merkez talimatı ile bir çok il başkanınca dağıtılan "kara listelere" alınarak açıkça aşağılanıp, tasfiye edilmeye çalışıldığını kaydeden Koncuk, "Bu güne kadar sorumlu davranarak, Sn. Genel Başkanımıza kanaatlerimizi ve taleplerimizi ilettik, ancak olumlu hiçbir sonuç alamadık. Sn. Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum" görüşünü dile getirdi.

"İYİ Parti yönetilememektedir" diyen Koncuk, partinin kuruluşunda görev almış bir çok ismin dışlandığını ve partiyle gönül bağlarını koparmak zorunda kaldılarını söyledi.

Partinin kurulduğu günden bu yana geçen 3 yıllık sürede "ideolojik söylem birliği oluşturulamadığını" savunan Koncuk, Genel Başkan Akşener'in "Kafama silah dayasalar Cumhur İttifakı ile olmaz" ifadelerine rağmen, kamuoyunun gelecekte İYİ Parti'nin nerede konumlanacağından emin olamadığını söyledi.

Koncuk, "Hiçbir siyasi partide Genel Başkana rağmen bir tasarrufun söz konusu olmayacağını bilecek kadar hayat ve siyasi tecrübemiz vardır" dedi. Tüm bu yaşananlar nedeniyle Genel Başkan ve parti yönetimine karşı "derin güvensizlik" oluştuğunu belirten Koncuk, istifasını şöyle açıkladı:

"Türkiye ve Türk Milletine böyle bir anlayışla hizmet edilebileceğini mümkün görmüyorum. Genel Başkanın bu yaşananların dışında olduğuna dair zerre inancım kalmış olsa, kalır ve mücadeleye devam ederdim, ancak tespitlerim, yaşadıklarımızın tamamının bizzat Sn. Genel Başkan'ın bilgisi dâhilinde olduğunu göstermektedir. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır.

"İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. "

Milletvekili sayısı 36'ya düştü

İYİ Parti 2018'deki seçimlerde 43 milletvekili çıkarmıştı.

Koncuk'un istifası ve Özdağ'ın ihracıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü.

İttifak kontenjanından milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ilk ayrılan isim oldu. Daha sonra ise Tamer Akkal ve Tuğba Çokal AKP'ye, Hayati Arkaz da MHP'ye katılmıştı.