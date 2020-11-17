Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul afişleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Kaynak, IBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı "çılgın proje" diye bilinen Kanal İstanbul'a karşı hazırladığı afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un CHP'li belediye başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceği açıklamaları sonrası Aralık 2019'da projeye neden karşı olduğunu açıklayan 15 maddelik bir bildiri yayımlamıştı.

Bu açıklamayla birlikte "Ya Kanal ya İstanbul" yazılı afişler hazırlatılmış ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde üst geçit gibi yerlere asılmıştı.

Bu konuda Erdoğan ve İmamoğlu arasında açıklamalara yansıyan gerilim, afişler üzerinden yargıya taşınıyor.

Açıklamayı ilk olarak CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener yaptı. Akşener, pazartesi sabah FOX TV'de katıldığı bir programda "Sayın İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Kanal İstanbul karşıtı afişler nedeniyle İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ongun, "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" mesajını paylaştı:

"Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen 'İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı' iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenmiştir."

İçişleri Bakanlığı: İdarenin bütünlüğü ilkesine aykırı

Ongun'un ardından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

"Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

"Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa'da ifadesini bulan 'İdarenin Bütünlüğü İlkesi' çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan 'Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma' görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, 'Ya Kanal Ya İstanbul' şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir.

"Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır."

Kaynak, AFP

İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın "devlet projesi aleyhine" bastırılan afişlerle ilgili "idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı davrandığı" gerekçesiyle başlattığı soruşturmaya ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" dedi. Konunun hukuken incelendiğini söyledi.

İnceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine ilişkin soruya ise İmamoğlu, "Benim için değil" yanıtını verdi.

Gelecek Partisi'nden İmamoğlu'na destek: 'Kanal İstanbul'la ilgili endişelerini hepimiz taşıyoruz'

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmaya, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden tepki geldi:

"Kanal İstanbul Projesi oldu bittiye getirilemez ve her yönüyle tartışılmalıdır. Sayın İmamoğlu'nun projeyle ilgili dile getirdiği endişeleri hepimiz taşıyor ve destekliyoruz. Her eleştirinin hukuki süreçle susturulmaya çalışılması kabul edilemez. Hukuk hepimize bir gün mutlaka lazım olacaktır. İktidarı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili itirazları sonrası Erdoğan "Ya sen otur işine bak" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu bunun üzerine aralık ayında yayımladığı 15 maddelik açıklamada Kanal İstanbul'un maddi yük getireceği, İstanbul'da su sıkıntısı sorunu yaratacağı, yeşil alanları azaltacağı ve deprem riskini artıracağı gibi olumsuz etkileri sebebiyle projeye karşı olduğunu duyurmuştu.