Sokağa çıkma yasağı: Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı koronavirüs önlemleri neler?

Covid-19 hastalarının ve ölüm sayısının artması üzerine bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.