Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yol haritasını açıkladı: 'Bankalar ve sivil toplum örgütleriyle de görüşeceğiz'

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomideki hedeflerini "makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak" olarak açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte önümüzdeki günlerde iş dünyasının temsilcilerini ziyaret edeceğini belirten Elvan, Bankalar Birliği ve özel bankaların yöneticileri ile de görüşeceklerini söyledi.

Lütfi Elvan, daha önce başkanı olduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaparken, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Milletvekillerinin Elvan'a en çok yönelttiği soru eski Bakan Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndan ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Elvan bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Bakanın daha sonra yazılı yanıt verme hakkı da bulunuyor.

Komisyonda ekonomideki hedeflerini anlatan Elvan, "hukuk güvenliği" konusunda yapılacak çalışma için Adalet Bakanı Gül ile yapacakları ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi.

'Kapımız tamamıyla açık olacak'

Ekonominin adil ve şeffaf bir hukuk devletiyle büyüyebileceğini kaydeden Elvan, bu çerçede atılacak adımları şöyle anlattı:

"Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla bir araya geleceğiz, TOBB'la bir araya geleceğiz, TÜSİAD'la bir araya geleceğiz, MÜSİAD'la bir araya geleceğiz. DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz , dinleyeceğiz hukuk alanında ve diğer alanlarda Abdulhamit Gül Bey ile birlikte dinleyeceğiz. Ve ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız, ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız arkadaşlar, istişareye sonuna kadar açık olacağız, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve hiçbir insanımızın, hiçbir vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız yirmi dört saat tamamıyla açık olacak bunu özellikle ifade ediyorum."

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Elvan Türkiye'yi yatırımcılar için cazip hale getirmek için de bir dizi çalışma yapılacağını ifade etti.

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Bankacılık sektörünün de sorunları olduğuna işaret eden Elvan, "Elbette bankalarımızın da bazı sorunları var -burada sadece kamu bankalarını kastetmiyorum elbette- Bankalar Birliğimizle bir araya geleceğiz, özel bankalarımızla da bir araya geleceğiz ve onları dinleyeceğiz. Karşılaştıkları sorunlar, öneriler nelerse bunları teker teker ele alıp teker teker tartışıp bu konuda atılması gereken adımlar varsa atacağız" dedi.

Elvan, ayrıca sivil toplum kuruluşları ile de biraraya geleceklerini söyledi.

'Acı reçete' eleştirisi

Komisyonda bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomideki yeni hedeflerini açıklarken söylediği "Gerekirse acı reçeteden kaçınmayız" sözlerini eleştirdi.

Bu eleştirilere yanıt veren Elvan, gelir düzeyi düşük kesimlerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı: