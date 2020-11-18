Parlamenter sistem: Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na partisinin önerisini iletti, CHP lideri 'güzel bir çalışma' dedi

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini siyasi parti liderlerine iletmek için görüşmelerini sürdürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, hazırladıkları öneriyi ileten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de görüşme talep ettiğini açıkladı.

Davutoğlu'nun önerisine destek veren CHP lideri Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptılar" eleştirisine göstererek, " Bu ülke gerçek anlamda ilk kez belki de çok partili rejimde bir toplumsal uzlaşmayla anayasaya yapma iradesini ortaya koyacak" görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na teşekkür etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti; iki lider görüşme sonrası açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çalışma nedeniyle Davutoğlu'na teşekkür ederek, "Geçmişte parlamenter sistemde karşılaştığımız sorunları da aşan ve onlara ilişkin çözümler de üreten güzel bir çalışma yapmışlar" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti, HDP, CHP, Saadet Partisi ile anayasa çalışması yaptı" iddiası üzerine başlayan tartışmalara tepki gösterdi.

'Toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ayrıştırma güçlendiriliyor'

Türkiye'nin huzura, kurumlarının sağlıklı çalışmasına ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun ancak "omurgası sağlam bir anayasa" ile mümkün olacağını ifade etti. Ancak bunun yerine "Kiminle anayasa yaptınız?" üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, 2013'de TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bütün partilerin yer aldığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu şu görüşleri şu görüşleri dile getirdi:

"Anayasa çalışmasını, Ali'yle, Veli'yle, şununla bununla yaptınız. Allah aşkına bu tartışmanın sebebi ne? Evet, Millet İttifakı olarak, ilkeleri belirleyelim diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık ki arkadaşlar. Yapılmayan bir çalışma. Öyle olsa elimizde bir metin olur değil mi? Ayrıca neden tartışılıyor anlamıyorum. Parlamentoda bir anayasa çalışması oldu mu, oldu. 63 maddede uzlaşma sağlandı mı, sağlandı. Orada HDP var mıydı yok muydu, MHP var mıydı yok muydu, AK Parti var mıydı yok muydu?

"Bütün bunları bir tarafa atarak demokrasinin önünü tıkamak için baskı rejimini yasallaştırmak için herşeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülkenin insanları kararlı."

Anayasa değişikliğinin ancak toplumsal uzlaşma ile her kesimin görüşlerini alarak yapılabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede kim yaşıyorsa kimliği yaşam tarzı inancı ne olursa olsun, bir toplumsal uzlaşmayla güçlü demorratik parlamenter sistemi kuracağız. Birilerinin çıkarları için anayasa yapılmaz. Bu ülke gerçek anlamda ilk kez belki de çok partili rejimde bir toplumsal uzlaşmayla anayasaya yapma iradesini ortaya koyacak" dedi.

Kaynak, DHA

Davutoğlu: Devlet teamüllerinde ciddi sıkıntıya yol açtı

Daha sonra söz alan Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na hem iade-i ziyarette bulunduğunu, hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hem yeni bir anayasaya, hem de bunun yolunu açacak olan yeni bir siyasal modele ihtiyacı olduğunu belirten Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2,5 yıllık uygulamasıyla devlet teamüllerinde ciddi sıkıntıya yol açmış ve kişisellişmiş iktidar anlayışını getirmiştir" dedi.

Parti olarak hem eleştirilerini dile getirdiklerini, hem de çözüm önerisi hazırladıklarını belirten Davutoğlu, bu öneriyi tüm siyasi parti liderlerine iletmek için randevu istediklerini söyledi.