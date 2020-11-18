MHP lideri Bahçeli 'Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır' dedi, CHP yönetimi savcıları göreve çağırdı

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Çakıcı'ya sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından, Bahçeli Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Alaattin Çakıcı'yı "dava arkadaşım" sözleriyle niteleyen Bahçeli, "Değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfteriliktir, seviyesizliktir" ifadelerini kullandı.

CHP İletişim Koordinatörlüğü de aynı dakikalarda bir açıklama yaparak, "Savcıların görevlerini yapmalarını; bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz" dedi.

Açıklamada, "Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu sadece basit bir maşadır. O'nu özel afla cezaevinden çıkartan ve O'nun üzerinden siyasi rakiplerine gözdağı verebileceğini düşünen Şer İttifakının iki patronu esas sorumlulardır" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu.

Bu ifadelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Saray'ın bekçisi" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Akıllı ol" demiş ve CHP liderini tehdit etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili olarak, "Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor" sözlerini kullandı.

Kaynak, Twitter/MHP Fotoğraf altı yazısı, Çakıcı, Bahçeli'nin ziyareti sonrasında tahliye edilmişti.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye edilmişti.

AKP ile MHP'nin seçim öncesi ittifak kurduğu döneme denk gelen bir dönemde, 12 Mayıs 2018'de Bahçeli Twitter hesabından genel af çağrısı yapmış; Alaattin Çakıcı'nın da adını vererek "Kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu mu düşünüyorlar?" ifadelerini kullanmıştı:

"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır."

Bu paylaşımdan bir hafta sonra, Alaattin Çakıcı cezaevinde sağlık sorunları yaşadı ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bunun üzerinde Bahçeli, Çakıcı'yı Kırıkkale'deki hastanede ziyaret etti ve "Rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım" diyerek Çakıcı'nın cezaevinde olmasını eleştirdi. Ziyaret, MHP'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

2018'in Mayıs ayında yaşanan bu gelişmeler üzerine Çakıcı, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum" diye başladığı bir mektup yazarak kendisinin af talebi olmadığını belirtmişti:

"Kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum, çıkardığınız afta 'Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak ekleyiniz."

Af tartışması gündemdeyken Erdoğan, 10 Haziran'da düzenlediği bir seçim mitinginde af sloganları atılınca "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Öyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa seçim sonrası konuşulacak şeylerdir, seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır" diyerek açık kapı bırakmıştı.

Üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan'da TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Çakıcı da tahliye edilmişti.

Edirne Belediye Başkanı'nı ziyareti tartışma yaratmıştı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Çakıcı'yı 26 Ekim Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi de CHP yönetiminin tepkisine yol açmıştı ve Gürkan hakkında inceleme başlatılmıştı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."