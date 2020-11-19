Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 475 baz puan artırılarak %15'e yükseltildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu, görevden alınan Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasının ardından ilk kez toplanmıştı. Kurulun alacağı faiz kararı merakla bekleniyordu.

TCMB'nin bu kararı piyasanın beklentisine paralel bir şekilde gerçekleşti.

Reuters'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artışla %15'e yükseltmesi bekleniyordu.

TCMB, faiz kararını açıkladığı metinde, "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Bu ifade de TCMB'nin faiz yönetiminde sadeleşmeye gittiğini, faiz koridorundan ziyade fonlamanın politika faizi üzerinden gerçekleştirileceğini gösteriyor.

Ekonomistler bu ifadeyi ve TCMB kararını olumlu olarak değerlendirdi.

Açıklamada rezervlere de yer verildi

TCMB'nin açıklamasında aynı zamanda şu ifade yer aldı:

"Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

TCMB, kuru baskılamak için rezervlerini düşürmekle uzun zamandır eleştiriliyordu.

Ekonomistler, rezervle ilgili bu ifadenin açıklama metninde yer almasını iyi bir iletişim ve olumlu bir adım olarak değerlendirdi.