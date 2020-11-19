Aslan balığı: Türkiye denizlerindeki istilacı türler

Haber ve video: Esra Yalçınalp

Grafikler: Selim Büyükgüner

Aslan balıkları, balon balıkları, sokkanlar, dev deniz kestaneleri...

Türkiye denizleri bir süredir yabancı türlerin istilası altında.

Balıkçılar ağlarının parçalanmasından, yerli türlerin azalmasından, tüketiciler ise seçeneklerin azalmasından balık fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi.

Türkiye denizlerine istilacı türlerin girişi, aslında 1940lı yıllarda başlamış; peki neden şimdi çoğaldı ve hızlandı?

Bu istila durdurulabilir mi? Geri dönüşü var mı? Sonuçları ne olur?