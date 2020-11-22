Erdoğan: Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ve hükümetimizle ilişkilendirilemez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde bazı bireysel açıklamalarla "yeni fitne ateşinin yakılmaya" çalışıldığını söyledi.

Erdoğan, genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beş il kongresine İstanbul'dan yaptığı canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez" dedi.

Erdoğan konuşmasında kimi ya da hangi açıklamaları kast ettiğini söylemedi.

Ancak geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı.

Arınç, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti.

Erdoğan bugünkü konuşmasında, "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz... Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada 6-7 Ekim 2014'teki Kobani Eylemleri sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yasin Börü'yü anan mesajlar paylaşılmıştı.

Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş hakkında açılan davalar arasında Kobani Eylemleri de yer alıyor.

Erdoğan: İlave tedbirler alabiliriz

Erdoğan bugünkü konuşmasında pandemi sürecinin gidişatı ve koronavirüs salgını nedeniyle haftasonu itibarıyla yürürlüğe giren yeni kısıtlamalara da değindi.

Erdoğan, yeni dalganın tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına almasının ardından insan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Erdoğan, "Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de son dönemde koronavirüsün yayılım hızının arttığı görülüyor. Türkiye, Temmuz ayı sonundan itibaren yalnızca test sonucu pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor.

Ancak bu kritere göre tespit edilen "hasta sayısı", son verilerle birlikte, test sonucu pozitif çıkan kişilere kapsayan teyitli vaka sayısının Nisan ayında ulaştığı zirveyi dahi geçmiş durumda. Üstelik günlük can kaybı da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye'de dün açıklanan verilere göre, günlük hasta sayısı 5 bin 532 olarak açıklandı. Can kaybı da 135 oldu.