Doğu Akdeniz: Alman askerleri Türkiye'den Libya'ya giden gemiyi neden aradı, Ankara'nın tepkisi ne oldu?

Milli Savunma Bakanlığı: İzin alınmadı, ikazlar dinlenmedi

Milli Savunma Bakanlığı gemi personelinin her şeyi kayda aldığını ve şikayette bulunulacağını söylüyor

MSB, gemideki personelin, askerlerin helikopterden inişini ve Hamburg Fırkateyni'nin Roselina-A gemisi çevresindeki hareketlerini an be an kaydettiklerini de belirtti. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: