Çin aşısı CoronaVac Türkiye'de gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı
Çin aşısı CoronaVac Türkiye'de gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı
Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlandı.
Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz, Ankara Şehir Hastanesi'nde aşının uygulandığı ilk gönüllüler oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından gönüllü vatandaşların da başvuruları alınmaya başlanmıştı.
20 bin vatandaşın başvuru yaptığı açıklandı.
CoronaVac, ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanına uygulanmıştı.
Aşı, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek.
Gönüllüler, 18-59 yaş arasında daha önce Covid-19 geçirmemiş kişiler arasından seçilecek.