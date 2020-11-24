Bülent Arınç: Bahçeli, Çakıcı ve Cumhur İttifakı'na nasıl sahip çıktı; kimleri hangi sözlerle eleştirdi?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın hala tutuklu olmasına şaşırdığını söyleyen eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Bülent Arınç'ın "suçu ve suçluyu övdüğünü" savunan Bahçeli, "Siyaset eskisi bir şahsın, Kavala ve Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklıktır" dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alaaddin Çakıcı'ya "ülküdaşım, vatan millet sevdalısı" sözleriyle sahip çıktı.

İmamoğlu'na tepki: 'CHP zihniyeti virüsün yayılmasından memnun mu?'

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de diğer ülkelerde olduğu gibi zorlu bir dönemden geçtiğini kaydeden Bahçeli, ölüm ve vaka sayıları ile ilgili Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında hiçbir söz ve değerlendirmeye "kulak asılmamasını" istedi.

Bahçeli, sadece İstanbul'daki ölüm sayısının Bakanlığın açıkladığı Türkiye genelindeki ölüm sayısından fazla olduğunu ileri süren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Sağlık Bakanımız canını dişine takıp geceli gündüzlü mücadele ederken belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir?

"Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Hatta güçlü sağlık alt yapısının kısa sürede çökmesini mi beklemektedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı arayış ve özlemleri tetiklemesi mi arzulanmaktadır? Nedir bu sefil CHP anlayışının istediği? (...) Ne virüse teslim olacağız ne vandal emellere boyun eğeceğiz."

Kaynak, Getty Images

Cumhur İttifakı ve reformlara destek: Kara kediler başka yerde dolaşsın

Devlet Bahçeli, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarından yola çıkılarak, AKP ile birlikte içinde yer aldığı "Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağı", "bu dönüşte MHP'ye yer olmadığı" gibi yorumlar yapıldığını, bunları "ibret ve hayretle" izlediğini vurguladı.

Bu yorumların "kirli bir amacı işaret ettiğini" savunan Bahçeli, Cumhur İtifakı'nın "pazarlık ya da al-ver" süreciyle kurulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hukukunun "tutarlı, dengeli, hesapsız plansız, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalı" olduğunu belirten Bahçeli, "Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegâne umudu, yedi düvele karşı güvencesidir. (...) Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır" dedi.

Kaynak, Getty Images

Kılıçdaroğlu'na tepki, Çakıcı'ya övgü

Bahçeli, kendisine "mafya lideri" dediği gerekçesiyle sosyal medya üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alaaddin Çakıcı'nın devlete ve millete önemli hizmetlerde bulunduğunu savundu.

Çakıcı'yı "ülküdaşım, vatan ve millet sevdalısı" olarak nitelendiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.

"Çakıcı, bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, askerimize, polisimize silah çekmedi, yollara mayın döşemedi, millete ve vatana ihanet etmedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin.

"Ne hazin ve hüsran verici bir çelişkidir ki, Kılıçdaroğlu'na göre terörist Demirtaş hakkındaki iddianameleri bir madalya olarak göğsünde taşımalıdır. İP Başkanı'nın evine de kahvaltıya gidebilecektir. Peki, asıl mafya, asıl yeraltı dünyasının elamanı Demirtaş değil midir?"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu hakkında üç MHP'li Başkanlık Divanı üyesinin şikayet dilekçesi doğrultusunda hazırlanan dokunulmazlık fezlekesinin TBMM'ye gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Acil beklentimiz, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurula kısa süre içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır" dedi.

Kaynak, Getty Images

'Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun?'

MHP lideri, Osman Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştiren Bülent Arınç'a tepki göstererek, "Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır" dedi.

Arınç'ın okunmasını önerdiği Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabının bir "terör anlatısı", yazanın da "terörist" olduğunu ileri süren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, Kavala ve Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklık ve ahmaklıktır.

"Sayın Arınç, nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Sen Devran'ı bırak da Mehmetlere bak, belki olmayan vicdanın kanar."