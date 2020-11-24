Koronavirüs koşullarında öğretmen olmak: 'Uzaydan bile yapmak zorunda kalsak, öğretmeye devam edeceğiz'

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğretmenler ve öğrenciler ilk kez mesafeli, "uzaktan" kutluyor.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle kreş ve anaokulları hariç okullarda yüz yüze eğitime yeniden ara verildi.

Öğretmenler Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgeleri ve okullarından 5 farklı öğretmen, salgın sürecinde öğretmen olmayı ve uzaktan eğitimi anlatıyor.