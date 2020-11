Deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, Meclis Komisyonu'nda neler söyledi?

'2020'de 30 binden fazla deprem'

'Afet yönetimi açısından büyüklüğün önemi yok'

'DASK, su bağlatırken alınan belge gibi görülüyor'

Deprem yaşayan yerde sigortalılık arttı

Kandilli Rasathanesi: Daha kaliteli veriyi bekleyerek yayımlıyoruz

'7'nin üzerinde depremleri göreceğiz'

Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay olduğunu, Hatay'da 1500 yıldan bu yana deprem olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Özener, "Ben diyorum ki, Türkiye'nin her yerinde her an deprem olabilir. Türkiye'nin birçok yerinde, hiç deprem olmaz dediğimiz bir yerde bile, deprem olabilir" görüşünü dile getirdi.