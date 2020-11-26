Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu

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Türkiye ve Katar, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri için anlaşma imzaladı. Böylece Katar, Borsa İstanbul'a ortak oldu.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, anlaşma bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TVF CEO'su Zafer Sönmez ile Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından imzalandı.

TVF'den yapılan açıklamada anlaşmanın, her iki fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, anlaşmanın, Borsa İstanbul'un yönetimi için iki kurumun gelecekte nasıl işbirliğini yapabileceğini kapsadığını da bildirdi.

TVF, yüzde 90,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibiydi.

QIA ise Katar devletinin yatırım fonu.

Fona devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80.6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2015'te Borsa İstanbul'un hisselerinin yüzde 10'unu satın almıştı.

EBRD bu payını, ABD'de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılanıp ceza alan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın geçen yıl Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanması sonrasında TVF'ye satmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalar arasında, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat"ın yanı sıra "İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma", "İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma" da bulunuyor.

CHP'den tepki: Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına tepki gösterdi.