Ali Mahir Başarır: Türk ordusunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP milletvekili hakkında soruşturma

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Türk ordusunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından" başlatıldığını duyurdu.

Başarır CHP Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.

Dün HaberTürk kanalındaki bir tartışma programında konuşan Başarır "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demiş ve eklemişti:

"Ben değer biçemiyorum, 20 Milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 Milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor."

Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da bugün konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapmıştı.

Bakanlık, "Şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklediği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın sözlerinin "gayr-i milli" olduğunu öne süren Bakanlık, "(TSK) yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

Dün akşamki televizyon programının ardından iktidar partisi, atanmış devlet yetkilileri ve ana muhalefet partisi üyeleri arasında sosyal medyada sert tartışmalar çıktı.

AKP Medya Başkanı Mahir Ünal, Başarır için "Muhaberat artığı, Esed aşığı" dedi. Başarır ise Ünal'a "utanmaz adam" diye yanıt verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise Başarır hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı'nın tank palet fabrikasının satışına karşı bir şey yapmamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Şerefli ordumuza hakarete edenleri lanetliyorum!" paylaşımında bulundu.