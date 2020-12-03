Enflasyon Kasım ayında %14,03'e yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 14,03 olarak gerçekleşti. Reuters haber ajansının piyasa anketinde beklenti enflasyonun yüzde 12,6 olacağı yönündeydi.

Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı geçtiğimiz ay da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti.

Kasım ayında gerçekleşen yüzde 14,03'lük yıllık enflasyon oranı, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti.

En hızlı artış ulaştırmada

Ana harcama gruplarına bakıldığında Kasım ayında en hızlı aylık fiyat artışı yüzde 4,51 ile ulaştırma alanında gerçekleşti.

Enflasyon sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda enflasyonu ise Kasım'da aylık bazda yüzde 4,16 oldu. Kasım'da düşüş kaydeden tek harcama grubu ise eğitim oldu.

Merkez Bankası'ndan 'fiyat istikrarı' vurgusu

Enflasyondaki hızlı yükselişin en önemli nedenlerinden birisi, Türk Lirası'nda son aylarda yaşanan hızlı değer kaybı olarak gösteriliyor.

Merkez Bankası'nın TL üzerinde oluşan baskıya karşın uzun süre faiz artırımına direnmesi, TL'deki değer kaybını hızlandırmış ve sonunda Merkez bankası Başkanı değişmişti.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, Kasım ayında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmıştı.