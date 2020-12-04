Katar ve Suudi Arabistan görüşmelerinde 'ilerleme sağlandı'

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Kushner (solda) bu hafta içinde Suudi Arabistan ve Katar'a gitti

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve anlaşmanın yakın bir zamanda sağlanabileceği açıklandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah, Kuveyt TV'ye yaptığı açıklamada, "Son dönemde, kalıcı bir dayanışmanın hayata geçirilmesini sağlayacak nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla, tüm tarafların Körfez ve Arap birliği ile istikrarının sağlanması arzusunu dile getirdiği yapıcı görüşmeler yapılmıştır" dedi.

El Sabah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner'in son dönemde gösterdiği çabalardan da övgüyle bahsetti.

Kushner bu hafta içerisinde önce Suudi Arabistan'a, daha sonra da Katar'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, tüm tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda uzlaştığını ve bunun çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani de Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuveyt'in açıklamasını uyuşmazlığın çözümüne doğru atılmış "zorunlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Saud, Kuveyt ve Trump'ın güçlü desteği sayesinde son günlerde görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Roma'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Prens Faysal, "Bu ilerlemenin, artık imkan dahilinde görülen nihai anlaşmaya ulaşmasını umuyoruz ve bu çatışmanın tarafı olan tüm uluslar arasında bir anlaşmaya varma konusunda bir miktar iyimserim" diye konuştu.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.