Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: "Yapılan işlemin adı satış değil, işletme devridir"

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni' kapsamında yaptığı konuşmada, tartışmalara konu olan tank palet fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tank palet fabrikasının Katar'a satışının söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsa da biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız.

"Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme hakkı devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye, 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayisi projelerinde İngilizler, Amerikalılar, Almanlarla ortaklıklarda ne oluyorsa Katarlılarla da aynısı oluyor."

Erdoğan sözlerini "Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir" şeklinde sürdürdü.

İşletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı olduğunu da belirten Erdoğan, "Fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları devam edecektir" dedi.

HaberTürk kanalında tank palet fabrikası ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bir tartışma programında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demiş ve eklemişti:

"Ben değer biçemiyorum, 20 Milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 Milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor."