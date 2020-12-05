Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok

Kaynak, DHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Akdeniz açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

AFAD'ın Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, yerin 77,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla, Burdur ve Mersin dolaylarında da hissedildi.

Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Evlerinin önüne çıkabilirler"

Antalya Valiliği'ne göre deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.

Yazıcı aynı zamanda, "Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabii" ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

DHA'nın haberine göre Antalya AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda da deprem sonrası olumsuz bir ihbar olmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini söyledi.

Böcek paylaşımında, "Tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit incelemelerine başlandığını, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Bir kişi ikinci kattan atladı

Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, deprem nedeniyle paniğe kapılarak Konyaaltı ilçesi Uncalı bölgesinde bir kişinin ikinci kattan atladığını, vücudunda bir kırığı bulunduğu ve şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Bu kişinin Uncalı Meydan Hastanesi'nde tedaviye alındığını anlatan Dr. Hülür, Manavgat'ta da kalp pili kullanan bir kişinin heyecan nedeniyle 112'yi aradığı ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdiğini kaydetti.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Panik olan kimi vatandaşlar sokaklara çıktı

'Bu fay hattı eskiden tsunamiler üretti'

DHA'ya konuşan jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, "Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok. İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir" dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Deprem, Helenik- Kıbrıs yayı adı verilen fay bölgesi üzerinde gelişti. Bu ana fayın tarihsel deprem kayıtlarına baktığımızda büyüklüğü 7,5- 8'e varan depremler ürettiği ve Aydın-Antalya-Muğla-Adana-Kıbrıs-Hatay kıyılarında tsunamiye neden olan depremler ürettiğini biliyoruz. Fakat 5,2 büyüklüğündeki bir depremin can ve mal kaybı veya tsunami tehlikesi yaratması söz konusu değil" dedi.

Gazipaşa'da vatandaşlar sokağa çıktı

Depremin en yakın hissedildiği Gazipaşa ilçesinde kimi vatandaşlar evlerini terk edip sokağa çıktı.

İlçede yaşayan Suzan Tufan DHA'ya yaptığı açıklamada, "Mutfaktaydık dolapların gidip geldiğini hissettik. Bebeğim aşağıda olduğu için hemen dışarı çıkmak zorunda kaldım. Çok korktuk. İzmir depreminin üzerine olunca… Artçı gelir diye bekliyoruz dışarıda" diye konuştu.