CHP, kadına karşı şiddetle mücadele için çağrı merkezi kuruyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıldönümü nedeniyle kadın milletvekilleri ve kadın kolları başkanları ile video konferans görüşmesi yaptı.

"Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP'li kadınların yapacağı bir şey daha var. 306 kadın örgütüne de bunu söyledim. Cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası'na girmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP tüzüğünde yüzde 33 cinsiyet kotası olduğunu ve bunun organ seçimlerinde de uygulandığını aktardı.

Toplantıda aynı zamanda 'YaşamHak' projesi tanıtıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini belirtti.

Yerel belediyeler ile sığınma evleri işbirliği

Nazlıaka, YaşamHak projesi kapsamında bir çağrı merkezinin kurulacağını aktardı.

Nazlıaka, proje kapsamında gerçekleştirilecekleri ise şu şekilde sıraladı:

Genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Şiddete maruz bırakılan kadınları onların sesi ile kucaklayacağız. Sloganımız "yalnız değilsin, biz varız" oldu.

Barınma ihtiyacı olan kadınların yerel belediyelerin desteği ile sığınma evlerine yerleştirilmelerini sağlayacağız.

Barolar ile yaptığımız işbirliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. Şiddet davalarını takip etmeye devam edeceğiz.

Ücretsiz psikolojik destek almalarını sağlayacağız. Şiddet gören tüm kadınların yaslanacağı bir sırt olmakla kalmayıp kadın dernekleri ile iletişime geçireceğiz.

Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracağız.

'Kimse çöp konteynırlarından beslenmeyecek'

CHP iktidarında "hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini ve her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacağının" altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir aile, hiçbir kadın, gidip çöp konteynırlarından, pazar artıklarından beslenmeyecek, sosyal devletin gereğini yapacağız. Neyle? Aile Destekleri Sigortası'yla."

Aile Destekleri Sigortası'nın Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği 9 sigorta dalından biri olduğunu açıklayan CHP lideri, "Aile destekleri sigortasının özü şu: Eğer bir aile, belli bir gelirin altında aylık geliri varsa ve gelir onun sağlıklı yaşamasına olanak vermiyorsa ya da veremiyorsa aile destekleri sigortası o aileye destek sağlıyor" dedi.

CHP'li Salıcı'dan 'CHP tacize sessiz kalıyor' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP'li siyasetçilerin "CHP'nin kendi içindeki tacize sessiz kalıyor" eleştirilerine sert tepki gösterdi.

Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Salıcı, "İstanbul Sözleşmesine karşı olanların CHP'yi suçlaması aymazlıktır. Sizin iktidarınız döneminde kadına ve çocuğa karşı şiddet rekor rakamlara ulaşmış durumda. Böyle bir siyasi iktidarın içinde olan kişilerin CHP'yi suçlayacak bir dil kullanmaları aymazlıktır" dedi.

CHP'de Maltepe ilçe yöneticisi Umut K.'nın bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz konusu kişinin partiden ihraç edildiğini söylemişti.

Bu olayın ardından bir taciz iddiası da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında yapıldı.