Kılıçdaroğlu'nun 'Telefonum dinleniyor' iddiasına Soylu'dan yanıt: Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri sözlerine, "Tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini" söyleyerek "Ailemin ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Tam tersine Türkiye kaos süreci içine girebilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Twitter'dan yazılı açıklama yapan Bakan Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız" dedi.

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Soylu aynı zamanda şu ifadeleri de kullandı:

"Devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.