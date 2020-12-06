TTB: Kasım ayında 63 sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım ayında 63 sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kasım ayında 17'si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik" ifadeleri yer aldı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. İbrahim Akkurt ise Kasım ayını "kıyım ayı" olarak değerlendirerek, "Tüm kayıplarımızın yüzde 28.8'ini (17'si hekim olmak üzere 63 sağlık çalışanımızı) Kasım'da kaybettik, şu ana kadar 218 ailemizin ocağı söndü... Sağlıkçının çığlığını duyan var mı? Yasamızı TBMM'de oyalayanlar rahat mı?" mesajını paylaştı.

Türkiye Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü, hemen her şehirde yoğun bakım servislerinde kapasitelerin dolmaya başladığı günler yaşıyor.

Çeşitli kentlerden BBC Türkçe'ye konuşanlar, Covid-19 hastası yakınlarının günlerce süren bekleyişten sonra yoğun bakıma alınabildiğini ya da yoğun bakıma geçmeyi beklerken hayatlarını kaybettiklerini anlatıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Ankara ve İstanbul'da yoğun bakım sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Yoğun bakım doluluğu konusunda Adana, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya, Ordu gibi illerde sorun yaşıyoruz. İstanbul ve Ankara daha kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilerin üzerinde olduğunu yaptığı basın açıklamalarıyla duyuran TTB, bu nedenle sık sık hedef tahtasına oturtulmuştu.

Kaynak, DHA

Eylül ayında Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için TTB üyeleri, "#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası" ilan etmiş ve hayatını kaybedenlerin anısına sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca siyah kurdele takmaya davet etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB'ye yönelik "ihanet oluşumu" ifadesini kullanması ve birliğin kapatılmasını talep etmesi, tartışmaların fitilini ateşlemişti.