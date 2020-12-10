Hayvan Hakları Yasası: AKP çalışmaları hızlandırdı, yılbaşından sonra Meclis'e sunulabilir

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, DHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), havyanseverlerin uzun süredir beklediği Hayvan Hakları Yasası için çalışmaları hızlandırdı.

Parlamentodaki siyasi partilerin uzlaşmasıyla hazırlanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporundaki önerilerin temel alınacağı yasa teklifinin, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

"Hayvanları Koruma Kanunu"nun isminin "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü yasa çalışmasının en can alıcı noktasını ise hayvanların, "eşya, mal" değil, "canlı" olarak tanımlanıp, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Yasası'na (TCK) göre cezalandırılmasının yolunun açılması oluşturacak.

Geçen yıl kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komiyonu'nun, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasa çıkarılması önerisinin yaşama geçirilmesi için iktidar partisi çalışmalarını hızlandırdı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlığında yürütülen yasa çalışmaları kapsamında, düzenlemelerin yürütülmesinden sorumlu olacak olan Adalet, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının yanı sıra, hayvan hakların için mücadele eden sivil toplum örgütleri ile görüşmelere başlandı.

"Bütçeden sonra ilk teklif olmasını hedefliyoruz"

Kamuoyundaki beklentiye karşın yaklaşık bir yıldır yasa teklifi Meclis'e sunulamadı.

AKP'li bir kaynak, Meclis gündeminin yoğun olması, koronavirüs salgını gibi etkenler nedeniyle hayvan haklarına ilişkin düzenlemelerin gündeme getirilemediği belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'te görüşülecek ilk teklif olmasını hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yasal düzenlemenin yapılmasını istediği, bunun üzerine Meclis gündeminin öncelikleri arasında alındığı öğrenildi.

TBMM'nin, 18 Aralık'ta sona erecek olan bütçe görüşmelerinden sonra çalışmalarına ara vermesi planlanıyor. Henüz kesinleşmemekle birlikte, koronavirüs salgını da dikkate alınarak, yaklaşık bu aranın bir aya uzayabileceği belirtiliyor.

Eğer son anda bir değişiklik olmaz ve teklif üzerindeki çalışmalar tamamlanırsa, yasa teklifinin Ocak ayının ikinci yarısında ya da Şubat başında Meclis'e sunulabileceği belirtiliyor.

Eşya değil, "canlı" olarak tanımlanacaklar

AKP'nin üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasa teklifinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle: