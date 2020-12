Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?

Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" dedi. HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

"Dünün acizlerinin yeni partilerinin itibarsızlaştırma çalışmaları bize sökmez"

"Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh! Not alın not, not alın: Kayyumdan aldığımız belediyeler, 600 belediye başkanı, 73 belediye başkanı altı yüz doksan dört yıl bin on ay hapis cezası aldı. Bu da size kapak olsun."