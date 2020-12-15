Şahin Tin: Meclis'te 'kuru ekmek' tartışmasında kim ne dedi?

Kaynak, EPA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Millet aç, midesine kuru ekmek giriyor" sözüne AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in verdiği "o zaman aç değiller" yanıtı tartışma yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde yaşanan bu diyalogun ardından Tin'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Tin ise sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Tutanaklara ne yansıdı?

TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet aç' deyince hoplamayın. Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor" dedi.

AKP Denizli Milletvekili Tin, Altay'ın bu sözlerine "O zaman aç değil demek" diye karşı çıkınca Altay, "Kuru ekmek… Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin" diye tepki gösterdi.

Tin, "Sen kendin dedin, 'midesine ekmek giriyor' dedin" diyerek görüşünde ısrarlı olunca Altay, "Milletin midesine kuru ekmek giriyorum sadece diyorum, beyefendi diyor ki 'O zaman aç değiller'" diye tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki yarattı

CHP'liler tartışmanın ardından, Tin'in sözlerini içeren Meclis tutanaklarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdiler.

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da Tin kınandı:

"AKP Milletvekili Şahin Tin'in AKP'ye oy veren vatandaşlarımızı da yaralayan sözlerini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada "Saray düzenin geldiği nokta budur! Milleti kuru ekmeğe kendilerini saraylara layık gören bu anlayışı ilk seçimde yıkacak, yurttaşlarımızı ve ülkemizi tek adam düzeninden kurtaracağız" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de yaşanan duruma tepki gösterdi.

Adıgüzel, "Grup Başkanvekilimiz Engin Altay 'Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor' derken AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değiller" diye cevap verdi. Milletin meclisinde, millete bu lafı eden anlayışı reddediyor, milletimizin takdirine sunuyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, halk kuru ekmeğe talim ediyor. AKP seçmeni bile ayıplıyor ama o özür dilemek yerine telefonuna Saray'dan tutuşturulmuş metinle herkesle alay ediyor. Özür dile istifa et!" çağrısı yaparken, "kuru ekmek" etiketi Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Tin: Sözlerim çarpıtıldı

Sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine Şahin Tin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.