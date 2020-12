Türkiye ile Ermenistan arasında sınır kapıları açılacak mı?

Dağlık Karabağ işgali sürerken Erivan ve Ankara arasında bazı yakınlaşma çabaları olsa da, Azerbaycan'ın tepkisi ve karşılıklı istenen tavizlere razı olunmaması, her seferinde süreci tıkadı.

'Öncelikle 9 Kasım'da imzalanan hükümlerin hayata geçirilmesi gerek'

"Bunun için her şeyden önce, 9 Kasım'da Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Ermenistan arasında imzalanan Ortak Açıklama'daki hükümlerin eksiksiz hayata geçirilmesi gerekmektedir."

'Verilen mesajlara değil, yapılanlara bakıyoruz'

'Ekonomik kazanç için ihtiyaç var ama zamanlama yanlış'

"Burada her şeyden önce asıl sorun, halkın mevcut hükümete olan güveni inanılmaz derecede düşük. Yani şu an bu hükümet hangi adımı atarsa olumsuz karşılanır. Eğer herhangi bir yetkili şu an Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesinden söz ederse, bu yeni bir savaş yenilgisi olarak algılanır.