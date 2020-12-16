Piyasalar, Türk Lirası için 2021 yılının farklı olmasını umut ediyor

Kaynak, Inpho

Piyasalar, bu yıl yüzde 25 değer kaybeden Türk Lirası'nın 2021'de daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor.

Bloomberg'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetiminin daha ortodoks politikalara yönelik sinyaller vermesinin bunda rolü var.

Haberde bu yıl TL'nin yaşadığı değer kaybının ardından Erdoğan'ın ekonomi yönetimini değiştirdiği ve bunun da TL'nin bu yıl yaşadığı değer kaybının biraz toparlanmasını sağladığı vurgulandı.

Ancak şimdi yatırımcılar, sekiz yıldır değer kaybı yaşayan TL'nin yönünü değiştireceğine dair sağlam bir kanıt istiyor.

Kurun yükselişinin Türkiye ekonomisine olan güvenin sarsılmasına yol açtığı belirtilen haberde, Goldman Sachs'ın hesaplarına göre Merkez Bankası'nın 100 milyar dolar değerinde döviz rezervi sattığı aktarıldı.

Londra merkezli Aberdeen Varlık Yönetimi şirketinde sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi olan Viktor Szabo Bloomberg'e yaptığı açıklamada, satacak rezerv kalmadığı ve ileride bir seçim gözükmediği için ortodoks politikaların bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

Ancak Szabo'ya göre işlerin normalleşmesi takdirinde politikalarda bir dönüşün yaşanması ihtimali de var.

'Kur, 7 seviyesine kadar inebilir'

Ekim ayında piyasaların beklentisinin aksine Merkez Bankası'nın faizi artırmamasıyla kasım ayında kur rekor kırdı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ekonomi yönetimini değiştirmesiyle TL yüzde 10 değer kazandı.

Ancak TL halen Arjantin pesosu ile beraber bu yılın en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerinden biri.

Frankfurt'ta bulunan Commerzbank'ın kur stratejisinin başında bulunan Ulrich Leuchtmann, "Şu an lirada para politikasının geleneksel bir çizgide ilerleyeceğine yönelik güçlü bir umut görüyoruz. Asıl sınav para politikası reel ekonomi performansını etkilediğinde verilecek" dedi.

Leuchtmann, bu yıl TL'de görülen değer kaybını 2018 yılında yaşanan kur krizine benzetiyor.

O dönemde de ekonomi politikalarında kararların geç alınması dolayısıyla bir kur krizi yaşanmıştı.

Leuchtmann, bu yıl durumun farklı olup olmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu aktarıyor.

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, liranın önümüzdeki yıl değer kazanabileceğini, kurun 7 seviyesine inebileceğini öngörüyor.

Ancak Matys'e göre bu ancak Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine desteğini devam ettirmesi ve ABD'nin yeni başkanı olacak Joe Biden'ın diplomasiye şans vermesi ile sağlanabilir.

'ABD ile ilişkilere bağlı'

Londra'daki Coex Partners şirketinden makroekonomi ekonomisti Henrik Gullberg, ABD'nin S-400 yaptırımlarından sonra iki ülkenin ilişkileri ilerletmesi halinde lira'nın yükselişe geçebileceğini, yılın ilk yarısında 7,25-7,50 seviyesinde seyredebileceğini öngörüyor.

Ekonomi yönetiminin şu an izlediği politikalar doğru yönde gibi gözükse de piyasa oyuncuları, daha önceki tecrübelerinden ötürü yetkililere güvenmekte hızlı davranmıyor.

Commerzbank'tan Leuchtmann, hükümetin yön değiştirdiğine henüz ikna olmadığını belirterek lira'nın 2021 yılı sonu itibarıyla 8,75 seviyesine kadar değer kaybedebileceğini belirtiyor.

Erdoğan'ın 18 Kasım'da iş insanlarıyla yaptığı toplantıda yatırımcıların yüksek faizden ötürü zarar göreceğini söylemesiyle TL yüzde 1,1 değer kaybetmişti.