AKP, 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi'ne yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Yurtdışı yardımda bildirim zorunluluğu

İnternetten izinsiz yardıma engelleme ve para cezası

Mal varlığına yeni tanım

Teklifte mal varlığı, "Bir gerçek veya tüzel kişinin; mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri, adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri" olarak tanımlanıyor.