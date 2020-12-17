Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin dünya liderleriyle ilişkisi hakkındaki bir soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le ilişkisinden bahsederek yanıt verdi.

Türkiye ile bazı konularda büyük fikir ayrılıkları yaşadığını belirten Putin, yine de Erdoğan ile birlikte çalışmanın mümkün olduğunu söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı alanlardaki görüşlerimiz farklı. Hatta bazen tam olarak zıt notalarda.

"Fakat o sözünün eri - o bir adam.

"Bir şeyin ülkesinin çıkarına olduğunu düşünüyorsa onun için her şeyi göze alıyor. Bu da ona bir tahmin edilebilirlik katıyor. Kiminle pazarlık yaptığınızı hesaplarken bu öngörülebilirlik çok önemli."

Putin Çin ile pek çok ortak çıkarlarının bulunduğunu, Çin lideri Jinping ile kişisel olarak güven dolu ve dostça bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Putin diğer liderlerle ilişkileri sorulduğunda ise "İyi çıkar, kötü çıkar diye bir şey yoktur, ulusal çıkar vardır. Ben de Rusya'nın çıkarları için herkesle görüşürüm" dedi.

ABD'yi yeni bir silahlanma yarışına girmekle suçlayan Putin, bu yüzden hipersonik silahlar geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Putin yabancı nükleer silahlara karşı yeni tür silahlar geliştirdiklerini de açıkladı.

Putin Rusya'da petrol ve gaz dışındaki sektörlerde de ekonomiyi geliştirme hedeflerinde ilerlediklerini ve artık bütçenin yüzde 70'inin diğer kaynaklardan karşılandığını aktardı.

2000'lerde petrol fiyatları yüksekken bu oran yüzde 50'ydi.

Ağustos ayında muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlenmesine dair bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bunun arkasında Rus güvenlik birimleri olsaydı işi bitirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Putin "Eşi benden Almanya'ya tedaviye gidebilmesi için izin istedi, anında verdim" diye konuştu.

Bu hafta araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat'in yayınladığı bir haber, Rus gizli servis ajanlarının Navalni'yi bir yıldan uzun süredir takip ettiğini ve zehirlendiği sırada da Sibirya'da olduklarını ortaya çıkarmıştı.

Putin halkın gelirinin azalmakta olduğunu kabul etti "Fakat Rus halkı geçmişte daha zor zamanları atlattı" dedi.

Daha önce 2024'de ulaşılacağı açıklanan bir dizi stratejik hedefin 2030'a ertelenmesi hakkındaki soruya ise "Buna erteleme demek doğru olmaz. Koronavirüs salgını planlarımızda bazı değişiklikler yapmamızı gerektirdi" yanıtını verdi. Hedefler arasında sağlıktan altyapı yatırımlarına kadar pek çok vaat vardı.

Putin 2024'teki seçimde aday olup olmamaya daha karar vermediğini, bunu konuşmak için erken olduğunu söyledi. Bu yıl yapılan yasal değişikliklerle Putin'in 2036'ya kadar iktidarda kalmasının yolu açılmıştı.

Ukrayna ile yaşanan gerilime de değinen Putin, Dobas bölgesinde isyancıların kontrolündeki yerlere desteklerini artıracaklarını açıkladı, Ukrayna'da iktidara gelen liderlerin sorunun çözümü için cesur davranamadığını söyledi.

Putin ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rusya'dan Almanya'ya gidecek Kuzey Akım 2 boru hattını tamamlayacaklarını da ekledi:

"Bu hat hem Avrupa'nın hem Almanya'nın ekonomisine katkı sunacak.

"Bunun alternatifi ABD'den sıvılaştırılmış gaz almaktır. Bunun maliyeti de bizim gaz fiyatımızın yüzde 20 üzerinde. Almanya gazımızı almazsa ekonomik açıdan rekabetçiliğini yitirir."