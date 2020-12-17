Muhalefet partileri arasında ziyaret trafiği: Seçim işbirliği ve ittifaklar konusunda nabız yoklanıyor

Kaynak, TWITTER@SaadetPartisi

Muhalefet partileri arasında bir süredir yürütülen ziyaret trafiği, yeni görüşmelerde sürdürüldü.

Genel seçimlerde Millet ittifakı içinde yer alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederken; "Cumhur ittifakı" bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırladı.

Cumhur ve Millet ittifakı bileşeni siyasi partiler arasında ziyaret trafiği sıklaşırken, bu ziyaretler siyasi kulislerde ileriye dönük "seçim işbirliği ve ittifaklar" konusunda nabız yoklama niteliğinde görülüyor.

Davutoğlu "parlamenter" sistem önerisini iletti

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden SP Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Davutoğlu, bir süre önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettikleri "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini Karamollaoğlu'na da iletti.

İki lider görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, iki partinin ortak ve vizyoner şekilde çalışması konusunda mutabık kaldığını vurguladı. ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını eleştiren Davutoğlu, "Bu yaptırımlara karşı hep beraber gür bir sesle, milli birlikle Ankara'da kim iktidar olursa olsun, Türkiye üzerinde kim yaptırım kararı açıklarsa omuz omuza veririz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konuda siyasi partilerin tavrından herkesin emin olması lazım" görüşüne yer verdi.

"Partiler bir araya gelmeli"

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise başkanlık sisteminin "devam ettirilemez" olduğunu, revize edilmesi ve parlamentonun güçlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

Sorunların çözülmesinin "sağlıklı müzakere ortamı" oluşmasına bağlı olduğunu belirten Karamollaoğlu, muhalefette bulunan ve belli konularda ortaklaşan siyasi partilerin bir araya gelmesini önerdi.

Karamollaoğlu, "Biz bu müzakereleri devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Şartlar bunu zorunlu kılıyor" derken, 2022'den önce seçim olmayacağı görüşünü de paylaştı.

Kaynak, TWITTER@@Mustafa_Destici Fotoğraf altı yazısı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"Kapatma, oy veren kitleyi cezalandırmaktır"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrısının sorulması üzerine Davutoğlu, parti kapatmayla mesafe alınamayacağını ifade etti:

"Demokrasilerde parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere parti kapatmanın tümüyle ortadan kaldırılması için çalışma yapan bir anlayış hakimdi. Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız, terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız, her birinin de hakkını veririz.

"Türkiye'de belli kesimlerde, belli bölgelerde vatandaşlarımızın şu veya bu yönde kullanılan oylarının yok sayılması üzerinden ve parti kapatma yöntemleriyle bir mesafe alınamayacağını aksine geniş kitlelerin terör örgütlerinin propagandalarına açık hale getirilmiş oldukları da geçmiş tecrübelerden bilinir."

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin, Doğu ve Güneydoğu'da AKP ile HDP arasında sıkışmış geniş kitlelere alternatif sunduğu için bölgede en hızlı örgütlenen parti olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu ise Bahçeli'nin parti kapatmayı sadece "politik malzeme" olarak kullandığını söyledi. Karamollaoğlu, "Aslında bir suç varsa bu suçu ortaya çıkaracak olan başsavcılıktır, Anayasa Mahkemesi de karar verir. Bunun için beklemeye ihtiyaç da yoktur. Bir politik malzeme olarak birilerini suçlamak için kullanılıyorsa doğru yaklaşım değildir. Biz partilerle seçmeni birbirinden ayırmak durumundayız. Seçmenin kanaatlerine de saygı göstermek durumundayız. Terörle sonuna kadar mücadele edilir. Bunu bahane ederek siyasete alet etmek sadece acizliktir kanaatindeyim" dedi.

"Reform" ziyareti

Bir süre önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya geldi.

Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği, "ekonomi, hukuk reformu" ile ilgili partisinin önerilerini paylaşmak üzere ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi. Aksakal şu görüşleri dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen ve iktidar iradesinin dahi bir reforma ihtiyaç duyacağı kadar çarpıklığı gün yüzüne çıkan ekonomi ve hukuktaki aksaklıkların topyekûn ele alınması belki de ülkenin en önemli konusu olarak kabul edilmelidir.

"Zira ekonomide ve toplumsal yaşamda çokça üretim, hakça paylaşım formülü hayata geçirilemezse, devletin ve milli birliğimizin temelini oluşturan adalet olgusu gerçek anlamda çalıştırılamazsa gün gelir bu çarpıklıklardan yararlananlar oluşacak yıkımın altında kalmaktan kurtulamazlar."

Destici ise hükümetin ekonomi ve hukuk alanındaki reform açıklamalarını önemsediklerini belirterek, "Bunun yanı sıra özellikle Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Yasası, yani demokrasimizle ilgili birtakım çalışmalar zaten başlamıştı. Biz de bunlarla ilgili düşüncelerimizi ve fikirlerimizi hem kamuoyu ile paylaştık hem de Cumhur İttifakı içerisinde hazırladığımız bu çalışmaları sunduk" diye konuştu.