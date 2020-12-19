Türkiye'de kuraklık: Boyutları ne? Hayat nasıl etkilenebilir?

Ülkenin dört bir yanından gelen görüntülerde, göllerin sularının çekildiği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç ve altı aylık dönemleri gösteren son kuraklık haritaları da sorunun boyutunu gözler önünde seriyor.