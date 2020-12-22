Belçika'da futbolcuların gol sevincinde sarılmalarının yasaklanması gündemde

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Leauge) koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda, futbolcuların gol sevincini birbirlerine sarılarak göstermelerinin de yasaklanması isteniyor.

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Karel Van Eetvelt, gol sonrası sosyal mesafe kuralını ihlal eden futbolculara sarı kart ya da para cezası verilmesi için, Pro Leuge yönetimine başvurdu.

Ceza önerisinin, Çarşamba günü toplanacak Pro Leauge Yönetim Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Belçika medyasına göre, salgın döneminde toplumun her kesiminden insan, sosyal mesafe kuralına uymak için çaba harcarken, futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak sevinç gösterisinde bulunması topluma kötü örnek oluyor.

Anderlecht Kulübü CEO'su Van Eetvelt, gol sonrası kucaklaşmanın aynı zamanda futbolcu sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak, buna son verilmesini istedi. Van Eetvelt, Pro Leauge yönetimine başvurarak, gol sevinci sırasında sosyal mesafe kuralını ihlal eden oyuncuların cezalandırılmasını istedi.

Belçikalı yöneticiye göre, sosyal mesafe ihlalini durdurmanın tek yolu, futbolcuların cezalandırılması. Van Eetvelt, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, sadece futbolcuların katıldığı yasa dışı partiler gibi saha dışındaki olayların yanısıra, saha içindeki gol kutlamalarından da endişe duyduğunu söyledi.

'Topluma örnek olmaları lazım'

Futbolculara her maçtan sonra koronavirüs testi yapıldığını belirten Anderlecht yöneticisi, "Ama aynı zamanda topluma örnek olmaları da lazım. Her maçtan önce oyuncuları, sarılmamaları konusunda uyarıyoruz ama zaman zaman buna uymuyorlar. Artık kamuoyu buna tepkili" dedi.

Salgın döneminde hala futbol maçlarının devam etmesinin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Van Eetvelt, "Bu yüzden işini yapamayanlara saygı duymalı ve biraz çaba göstermeliyiz" görüşünü dile getirdi.

Anderlecht yönetimi, bu öneriyi Pro Leauge Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Francois'e iletti. Önerinin, Çarşamba günü yapılacak Pro Leuage Yönetim Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Kaynak, Getty Images

Birçok kulüp, gol sevinci sonrası sarılmanın cezalandırılmasına sıcak bakıyor. Ancak cezalandırma yönteminin ne olacağı konusunda hala netlik yok. Anderlecht kulübü, orta hakemlerin sosyal mesafeyi korumayan futbolculara sarı kart göstermesini istiyor.

Ancak 4-5 oyuncunun aynı anda sarılma sonucu sarı kart görmesinin, takımlar açısından sorun yaratabileceğine işaret eden kimi yöneticiler ise, sosyal mesafe kuralını ihlal eden oyuncunun kulübüne para cezası verilmesini savunuyor.

Kulüp yöneticileri, sadece uyarı ya da tavsiyelerin sonuç vermediğini o nedenle, yöntemi ne olursa olsun her durumda bir cezai önleme ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Futbolculara Covid - 19 koğuşu ziyareti cezası

Belçika'da, koronavirüs salgını nedeniyle 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, son günlerde birçok Pro Leuge oyuncusunun kalabalık ev partilerinde yakalanması da, kulüplerin tepkisini çekiyor.

Son olarak Cercle Brugge takımının 3 oyuncusu, koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği bir doğum günü partisinde yakalandı. Kulüp Başkanı Vincent Goemaere, bu oyunculardan, Covid - 19 hastalarının kaldığı bir yoğun bakım servisini ziyaret etmelerini isteyeceklerini açıkladı.