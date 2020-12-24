Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan yükselterek yüzde 17'ye çıkardı

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Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan yükselterek yüzde 17'ye çıkardı. Reuters haber ajansının anketinde piyasa beklentisi faizin 150 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Böylece Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın geçen ay göreve başlamasından bu yana politika faizi toplamda 675 baz puan yükseltilmiş oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı ve "Aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir " dendi.

Kasım ayı faiz kararında olduğu gibi Aralık ayında alınan faiz kararı sonrası yapılan açıklamada en geniş yeri enflasyon beklentileri tuttu.

Merkez Bankası açıklamasında "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" dendi.

Açıklamada 2021 enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için güçlü bir parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.