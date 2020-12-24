Bahçeli'den Akşener'e ikinci çağrı: 'Dön evine, bitsin bu çile'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile "millet ittifakı" içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kez daha "evine dön" çağrısı yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş kararına, "AİHM kararını tanımıyoruz, takmıyoruz" sözleriyle tepki gösteren Bahçeli, "TBMM çatısı altında PKK'lı istemiyoruz" diye hedef aldığı HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin il başkanlarını parti genel merkezinde topladı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, geçen 1 yılı değerlendirirken, yeni döneme ilişkin de mesajlar verdi.

Doğu-Güneydoğu mesajı: Her yerdeyiz

MHP Lideri, partisinin 9 Ağustos'ta başlayan kongre sürecinin 9 Aralık 2020 tarihinde tamamlandığını, 81 ilde 920 ilçede kongre yapıldığını açıkladı.

Tunceli merkez ile Doğu ve Güneydoğu illerine bağlı 14 ilçede ilk kez kongre yaptıklarını belirten Bahçeli, "Bizim nerede olduğumuzu soranlara diyorum ki, her yerdeyiz, milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayırız"dedi.

Partisinin ülkenin heryerinde olduğunu kaydeden Bahçeli, 14 Mart 2020'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay'ın salgın koşulları elverirse geniş katılımla, elvermezse de delegelerle yapılacağını ifade etti.

Memleket Masası: Bulunduğu muhitten kirişi kırma arayışı

Konuşmasında muhefet partileri CHP, İYİ Parti ve HDP'ye sert eleştiriler yönelten Bahçeli, Türkiye'nin en önemli sorununun "iç cephesinde açılan gedikler" olduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koronavirüs salgının başlamasından sonra dile getirdiği, siyasi parti liderlerinin katılımıyla "Memleket Masası" önerisine de tepki gösteren Bahçeli şu görüşleri dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP'in Başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir. İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı mucibesi bize göre budur. Memleket masası kuramayanlar, mihnet masası kurmanın peşindedir. Aslında nazlana nazlana bulundukları muhitten kirişi kırmanın arayışına girmişlerdir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir."

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ile anayasa hazırlandığı" iddialarına da isim vermeden değinen Bahçeli, "PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, tarlada mı buluştu?" dedi. Bahçeli, mevcut vatandaşlık tanımının değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bunu denemek isteyenlerin "dünyanın kaç bucak olduğunu göreceğini" ifade etti.

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Akşener'e çağrı

Muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusundaki çalışmalarını da eleştiren Bahçeli, bu tartışmanın bittiğini belirtirken Türkiye'nin gelecğinin "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olduğunu savundu. Bahçeli, konuşmasında bir kez daha Akşener'e "evine dön" çağrısı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir.Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!"

'Kılıçaroğlu su kaynatmıştır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "konuştukça battığını" savunan Bahçeli, "uyuşturucu ticareti yapandan, organ ticareti yapandan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alınması" çağrısını buna örnek gösterdi:

"Partisindeki skandal taciz ve tecavüz vakalarının patlamasına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Vah ki vah, kim nasıl bakıyorsa öyle görür, kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Bu CHP yönetimi teröristlerle düşüp kalkmasının, mafyanın ve HDP'nin ruhuna kolon atmasının bedelini siyasetiyle ödemeye başlamıştır.Uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifak yapanlar, vergi peşine düşmüştür. İşte asıl mafya, asıl organize suç şebekesi bu zihniyettir. Yazıklar olsun, bu hesabı sormazsak da gök girsin kızıl çıksın."

'TBMM'de PKK'lı istemiyoruz'

Bir süre önce yaptığı "HDP açılmamak üzere kapatılsın" çağrısını anımsatan Bahçeli, bu sözlerinin arkasında olduklarını, hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemediklerini belirterek, "TBMM'de PKK'lı istemiyoruz.Teröristleri kucaklayıp TBMM'ye gelen bölücülere tahammül edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİHM kararını tanımıyoruz, takmıyoruz"

AİHM'in eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş kararına da tepki gösteren Bahçeli, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz" görüşünü dile getirdi. İspanya'da Batasuna'ya ne yapıldıysa Türkiey'ye de aynısının yapılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Avrupa'ya gelince hukuk diyenler, bize gelince terörist hukuku icat etmişlerdir" dedi.

'2023'te Erdoğan tekrar seçilecek'

Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin kapatılması çağrısına karşı çıktığını, Demirtaş'ın, hakkındaki iddiaları "göğsünde taşıması gereken madalya" olarak gördüğünü belirtti. Bahçeli, "HDP'nin kapatılma çağrımızın üzerinden Cumhur İttifakı'nda rehinli aklınca bir çatlak oluşturmanın amacına kilitleniyor. Bizim, Cumhur İttifakı'ndan ayrılma zemini aradığımızı utanmadan söylüyor. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, baltası taşa çoktan inmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yanılgı ve yanlışa düştüğünü kaydeden Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, Cumhur İttifakı 2023'de tekrar iktidar olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi.

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Reformlara destek

Seçimlerin zamanında yapılacağını ve partisinin adayının Erdoğan olduğunu bir kez daha vurgulayan Bahçeli, 2021'in "reform yılı" olacağını söyledi:

"Hiç kimse boş hayale kapılmasın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi, güçlenmesi ve iyice kökleşmesi için hangi reforma ihtiyaç duyuluyorsa o yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, huzur yılıdır, sükûnet yılıdır, milli hedeflere biraz daha yaklaşma yılı olacaktır.En azından hedefimiz budur, düşüncemiz budur, dileğimiz budur."