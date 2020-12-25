Koronavirüs: Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunlu hale geliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık'tan itibaren hava yoluyla yurt dışından gelen yolculardan; 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye gelen tüm yolculardan son 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti:

"28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

Koca, son dönemde koronavirüste meydana gelen ve İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'da görülen mutasyonlar sebebiyle bu ülkelerden gelen yolcularla ilgili ayrıca önlem alındığına da açıklamasında yer verdi:

"Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."