Olay TV kapatıldı: Muhalefet partilerinin liderlerinden 'iktidar baskısı' açıklamaları geliyor

Kaynak, Olay TV

Olay TV'nin yayın haklarını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın kanalı kapatma kararı vermesiyle, yaklaşık bir ay önce kurulan Olay TV ekranı karardı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son yayınında Cavit Çağlar ile yaptığı konuşmayı aktararak, kendisine iktidardan büyük baskı olduğunu söylediğini kaydetti.

Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi. Hatta kendisine, hepimizin yerine gelecek insanlar listesi sunulduğunu da söyledi" dedi.

Süleyman Sarılar, "Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir televizyonu susturacak merciyi herkes biliyor" şeklinde konuştu.

Olay TV'nin ortaklarından eski bakan Cavit Çağlar da sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı ve kanalın "HDP yayınlarına ağırlık verilmesi" nedeniyle kapandığını savundu.

Çağlar açıklamasında, "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti." dedi.

Cavit Çağlar, kanalın ortağı ile 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' konuşması yaptığını ancak bunun kabul edilmemesi üzerine bu noktaya gelindiğini söyledi.

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Kanalın son yayınında çalışanların da katıldığı alkışlı bir protesto gerçekleştirildi. Bu protesto eşliğinde ekran karardı.

Olay TV'nin Ankara Temsilcisi olan Özlem Akarsu Çelik, yaptığı paylaşımda, "başka bir gün başka bir adreste buluşacağız." mesajını verdi.

Çok sayıda gazeteci de Olay TV'nin kapatılması ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Meslek örgütlerinden biri olan Çağdaş Gazeteciler Derneği, Olay TV'nin kapanmasını "Basın özgürlüğü açısından bir utanç günü daha yaşandı" ifadesi ile değerlendirdi.

Muhalefet partilerinin liderleri de kapatılma ile ilgili mesajlar paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor" derken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir." dedi.