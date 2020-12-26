Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokratik reformları en yakın sürede açıklayacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının demokratik reformlar yılı olacağını söyleyerek, yapılan çalışmaların kısa zaman içinde açıklanacağını kaydetti.

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne video link ile bağlanan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir" diyerek şunları söyledi:

"Önünüzde daima kat etmeniz gereken çok mesafe vardır. Reformları, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en yakın sürede halkımıza sunacağız.

"Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız, faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz.

"Ne Avrupa ile Amerika ile çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunuyor. Haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartı ile herkesle görüşmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü İsrail'le ilişkilerin "daha iyi bir noktaya taşınmasını arzu ettiklerini" söylemişti.

Erdoğan, "en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz" diyerek "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" şeklinde konuşmuştu.

Yeni bir sayfa çağrısı

Erdoğan Çarşamba günü yaptığı grup toplantısında da AB ve ABD'ye "yeni bir sayfa açma" çağrısında bulunmuştu.

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım kararı almıştı.