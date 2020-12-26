Mansur Yavaş: Belediyemizde çalışanların maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından belediye çalışanlarının maaşına ilişkin açıklama yaptı.

2021 yılı itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdiklerini açıklayan diyen Mansur Yavaş şunları ifade etti:

"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyor.

Türkiye'de 2021 yılının asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü oturumu 22 Aralık'ta gerçekleşmişti. Komisyonun ay sonuna kadar bir zam oranı belirlemesi bekleniyor.

Sendikalar ve hükümet arasında henüz bir uzlaşma ortaya çıkmış değil.

Asgari ücret tartışmaları

Asgari ücret yıllardır enflasyon oranı veya üzerinde artırılıyor.

Fakat Türk Lirası'nın son yıllarda yaşadığı büyük değer kaybı, asgari ücretlilerin alım gücünde ciddi bir gerilemeye yol açtı.

Türkiye'de bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2016 yılı başında 500 euronun üzerindeyken, 2020 sonunda bu miktar 300 euro seviyelerine geriledi.

Türkiye'de üretilen ve tüketilen pek çok ürünün maliyetinde döviz bazlı girdi (elektrik, petrol, ithal hammadde ve ara maddeler gibi) olduğu için döviz kurundaki artış bu ürünlerin fiyatını artırdı, asgari ücretin ise değerini düşürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl işliyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi örgütleri, işverenler ve hükümetten beşer temsilci bulunuyor.

Kararlar oy çokluğu veya oy birliği ile alınıyor.

DİSK verilerine göre son 20 yılda asgari ücret yalnızca dört defa oy birliğiyle belirlendi. İki defa işveren temsilcileri karara muhalif kalırken 14 kere de işçi temsilcileri muhalif kaldı.

Yasaya göre en az 2 yılda bir toplanması gereken kurul, son dönemde her yıl sonu toplanarak bir sonraki yılın zam oranını belirliyor.

Türk-İş Danışmanı Enis Bağdadioğlu, bu toplantılarda hükümetin işverenin yanında yer almasından şikayetçi.