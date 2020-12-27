Elazığ'da deprem: Can kaybı ve hasar yok

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Elazığ merkezde saat 09.37'de, AFAD'a göre 5,3, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır gibi bölge illerinde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık da, depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti ve "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tespit halinde bilgilendirme yapılacak" dedi.

14 artçı deprem meydana geldi

AFAD, Elazığ'daki deprem sonrası büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 14 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre, depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar ya da kesinti meydana gelmedi.