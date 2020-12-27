Bakan Akar: Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter unsurları meşru hedef olarak görülecektir

Kaynak, Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da General Halife Hafter'in Türkiye aleyhindeki sözlerine ilişkin, "Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya resmi bir ziyaret düzenliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakan Akar Libya'da TSK mensuplarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın.

"Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır."

Kaynak, Milli Savunma Bakanlığı

Arab Weekly internet sitesinin haberine göre, General Hafter Perşembe günü Libya'nın bağımsızlığının 69'uncu yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Türk Ordusu ülkemizin bazı kısımlarını işgal ettiği müddetçe bağımsızlık anlamsızdır" dedi.

Ankara'ya Libya'dan TSK'yı çekme çağrısı yapan Hafter sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sömürge yanılsamalarınızın çağı sona erdi ve barışçıl mı yoksa zorla mı ayrılacağınızı seçmek zorundasınız."

Kaynak, Reuters

Türkiye, Libya'da BM'nin tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor. General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) ise, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor.

Ekim ayında, UMH ve LUO bir ateşkes anlaşması imzaladı ve Birleşmiş Milletler de bu çerçevede gelecek yıl seçimleri hedefleyen siyasi bir diyalog başlatmak için çabalıyor.

Ankara, Trablus hükümetiyle 27 Kasım 2019'da askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, TSK mensupları Libya'da bulunuyor.

Bu ay içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edilmişti.