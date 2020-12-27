İçişleri Bakanlığı: Kiralık müstakil villalarda da yılbaşı kutlamaları yasak

Kaynak, DHA

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede, yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.

Yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Genelgede, konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamalarının organize edildiği haberlerine değinildi.

Bu kapsamda, bu tür kutlamalara da izin verilmeyeceği ve vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili birimlere hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak."

Genelgeye göre, denetleme 24 saat boyunca devam edecek.