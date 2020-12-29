Ehliyet ve pasaport harçları: 2021 yılı için belirlenen zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Yeni yılda pasaport ve ehliyet dahil bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen zam oranıyla artışa gidilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yapılan yeni zamlara göre pasaport harçları da 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlendi:

Süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira,

1 yıl olanlar için 332,10 lira,

2 yıl olanlar için 542,20 lira,

3 yıl olanlar için 770,20 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira.

Ehliyet harçları da zamlandı

2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.

Mahkemeye başvurma harçları

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi.

Çevre temizlik vergisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 lira ile 240 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 liradan başlayacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

MTV ve Emlak Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2021 yılına ait emlak vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak.