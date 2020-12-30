Türkiye'ye girişte PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı

Kaynak, DHA

Türkiye'ye yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.

DHA'nın haberine göre Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelen turistler ve Türk vatandaşlarına pasaport kontrolü sırasında 72 saatlik PCR test sonucu sorulurken, test yaptırmayanların ise ise ya geri dönmesi sağlandı ya da kentte belirttikleri adreste karantina altına alınmaya başlandı. Yolcular, bu süre bitiminde yapılacak testleri negatif çıkması durumunda karantina sürelerini tamamlamış olacaklar.

Uygulamanın başladığı 24.00'dan 5 dakika önce Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'ye giriş yapan Esme Popor, "5 dakika önce ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'dan geliyoruz. 5 dakika daha geç kalsaydık karantinaya alacaklardı. Şu an işlemlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz Türkiye'ye girmek için" diye konuştu.

Kaynak, DHA