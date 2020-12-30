Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı

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HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra eski HDP milletvekillerini de kapsayan, 27'si tutuklu toplam 108 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, iddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tüm şüpheliler için, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Eylül'de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Soruşturma kapsamında, HDP eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 82 kişi hakkında 25 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp Altınörs'ün de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kararla ilgili HDP açıklamasında, bunun HDP'ye karşı başlatılmış bir "intikam saldırısı" olduğu belirtilerek, "AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" ifadeleri yer almıştı.

AİHM: Demirtaş derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 22 Aralık tarihli kararında, Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in Demirtaş'ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki daha önceki kararına itiraz edilmiş; Eylül 2019'da AİHM Büyük Daire'de dava yeniden görülmeye başlamıştı.

Edirne'de cezaevinde tutuklu yargılanan Demirtaş, kararın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kesin olan şudur ki, altı yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamının siyasi amaçlı olduğu kesinleşmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kararla ilgili, "Bu adımlar siyasidir, çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" dedi.