Feyza Nur Saydam: Lise öğrencisi, 7. kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti

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Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Feyza Nur Saydam 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Ailesiyle yaşayan Feyza Nur Saydam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından Feyza Nur'un Twitter'da Ağustos 2020'de paylaştığı mesajlar sosyal medyada gündeme geldi.

Feyza Nur, 17 Ağustos günü paylaştığı bir mesajda, Gaziantep'te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'le ilgili "#duygusuzolma" etiketine yer vererek şunları yazmıştı:

"Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın."

Feyza Nur'un Ağustos ayında attığı tweet, dün yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesinin ardından sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kadın mücadelesi veren örgüt ve dernekler de konuyu gündeme getirmeye başladı.

O dönemde birçok kişi, kadınların cam ya da balkından aşağı atılarak öldürülmesi ya da intihar süsü verilmesi üzerine benzer paylaşımlar yapmıştı. Öte yandan DHA ölüm haberini 'balkondan atladı' olarak duyurdu.

29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen ancak otopsi raporunda tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edilen 23 yaşındaki Şule Çet de akıllara gelen isimler arasındaydı.

Davanın takip edilmesi için oluşturulan Şule Çet Dayanışma Platformu'nun sosyal medya hesabında da, Feyza Nur'un sözlerinin Şule Çet'in ardından başlayan akım sırasında atıldığı hatırlatılarak, "Biz şimdi onun hakkını arayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Duygu Delen olayı

Feyza Nur'un yaşamını yitirmesiyle ilgili incelemelerden henüz bir sonuç elde edilmiş değil. Ancak gündeme gelen şüphelerin nedeni, Türkiye'de son yıllarda intihar süsü verilmiş kadın cinayetlerinin ortaya çıkarılması.

17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de Gaziantep'te Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasıyla iddianameyi hazırladı.

İddianamede, Delen'in dövülerek balkondan atıldığının anlaşıldığı ifade edildi. Mehmet Kaplan "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Şule Çet'in öldürülmesi

23 yaşındaki Şule Çet'in öldürülmesi ise akıllara gelen diğer bir kadın cinayeti olarak sosyal medyada yer buldu.

29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Çankaya'daki Yelken Plaza'nın 20. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Çet'in, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü tespit edildi.

Kadınların özellikle sosyal medya üzerinden söz konusu olaylara ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmesi ve yürütülen hukuki mücadele, kadın cinayetlerinin aydınlatılmasını sağlamıştı.