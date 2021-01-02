Vitrin mankeni tartışması: AKP Sözcüsü Çelik, CHP'yi 'siyasi takiyye' ile suçladı

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin oy amaçlı olarak bazı başörtülü kişileri "vitrin mankeni" olarak kullandığını söylemesi sonrası başlayan tartışma devam ediyor.

Muhalefet cephesi, sosyal medya üzerinden #ÖzürDileErdoğan kampanyası başlatırken, AKP cephesinden de bugün yeni bir açıklama yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır" sözleriyle muhalefete yanıt verdi.

Çelik, "vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar" diyerek CHP'yi hedef aldı:

"Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o."

Sözcü Çelik, ana muhalefeti "takiyye" yapmakla da suçladı:

"Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, 'iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz' diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir. İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir."

Çelik, "despotik zihniyet" diyerek tarif ettiği muhalefetin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi ve kadın hakları mücadelesi ile demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldığını" da savundu.

Sözlerinin devamında da yeniden takiyye ifadesini kullandı ve "bu zihniyetin yegâne amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı bir başörtüsü açıklamasının videosunu da paylaşan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Bugün ikiyüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir.

"Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Cumhurbaşkanımızı bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi ikiyüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır"

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi?

CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında, 'Başörtülü olan hakim, polis olamaz' diye bir şeyin olmadığını söyleyerek tartışma yaratan ifadeyi kullandı:

"Hangi kuruma hangi şartlarla gelinir bu bellidir. Bunlar çok şeyler görecekler daha. Kuralları bunların değiştirme hakkı, yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor."

#ÖzürDileErdoğan kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrin mankeni ifadesi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, #ÖzürDileErdoğan etiketiyle Cumhurbaşkanı'na özür dileme çağrısı yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, Erdoğan'ın mention'larak yaptığı Twitter paylaşımında, "…çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" mesajı verdi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, başörtülü bir avukat olan Sevgi Kılıç, Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' benzetmesine tepki gösterdi ve "Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum." dedi.